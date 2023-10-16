Известного певца Сергея Беликова выгнала из дома жена

«Полтора года назад я внутри своей семьи, в первую очередь от своей жены, с которой прожил больше 40 лет, вдруг получаю целый ворох каких-то абсурдных, фантасмагорических упреков и обвинений, говоря современным языком: полный набор жести», — передает слова Беликова медиаплатформа «Смотрим».



Сергей Беликов

Исполнитель переехал жить к своему сыну Григорию, однако тот вскоре тоже попросил отца собрать вещи. Ради своего девятилетнего внука Сергей не стал портить отношения с семьей и просто сделал, как попросили. Сейчас музыкант живет в съемной квартире.

Самые знаменитые песни Беликова — «Сон-трава» («У беды глаза зеленые»), «Живи, родник», «Снится мне деревня». Певец работал с Юрием Антоновым, Александрой Пахмутовой, Вячеславом Добрыниным и Александром Зацепиным.