Jony показал элегантное «Никак»

Клип снят режиссером и продюсером Генрихом Медером в духе фильма "Великий Гэтсби" - кабаре, элегантные танцы, официанты...
Сам трек Jony сделан продакшном Alex Davia в крунерском стиле оркестрового ретро.
«Этот клип о том, что нужно уметь смотреть на себя со стороны. Какой бы не был пройден тобою путь, нужно не забывать ценить момент, и наслаждаться жизнью сейчас, а не ждать подходящего времени или людей! Ведь, как сказал один мой друг очень хорошую цитату: «Нет пути к счастью, счастье - это и есть путь». И я считаю, что у нас отлично получилось передать всю эту бурю эмоций и красок в нашем клипе», - говорит Jony.
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