Jony показал элегантное «Никак»

В гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» музыкант прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что он собирается взять паузу в выступлениях.



«22 года я ждал, что стану артистом – какие паузы? – заявил Jony, и добавил. – Как видите, не получилось. На самом деле, я хотел взять паузу, чтобы заняться творчеством – ведь свои песни я пишу сам, но дело в том, что у меня есть концерты, которые люди ждут уже два с половиной года – из-за антиковидных мер, переносов. Их надо отыграть,