Kristina Si высказалась о свободных отношениях

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Kristina Si выпустила новую песню и клип «FWB», знаменующий возвращение певицы к своим r'n'b корням (смотреть клип).

После затяжного романа с хип-хопом певица вернулась к тому, с чего начинала - к приджазованному r'n'b, и спела тихую проникновенную балладу об открытых отношениях, вопрошая «Ну какой же ты друг?».

Заголовок песни «FWB» расшифровывается как «friends with benefits» (то есть люди, которые совмещают дружбу и интимную связь). Певица описала смешанные чувства, которые у неё вызывают подобные отношения.

Kristina Si
Kristina Si

«Все построено чисто на вдохновении, когда написала этот трэк, мне представился сериал «Меломанка», отдали дикий респект этому кинчику! Этот сирик будто про меня», - говорит Кристина.

В клипе показано, как романтично проводит время девушка со своим бойфрендом, но оставшись одна, скучает и слушает виниловые пластинки.

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