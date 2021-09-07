Kristina Si высказалась о свободных отношениях

После затяжного романа с хип-хопом певица вернулась к тому, с чего начинала - к приджазованному r'n'b, и спела тихую проникновенную балладу об открытых отношениях, вопрошая «Ну какой же ты друг?».

Заголовок песни «FWB» расшифровывается как «friends with benefits» (то есть люди, которые совмещают дружбу и интимную связь). Певица описала смешанные чувства, которые у неё вызывают подобные отношения.



Kristina Si

«Все построено чисто на вдохновении, когда написала этот трэк, мне представился сериал «Меломанка», отдали дикий респект этому кинчику! Этот сирик будто про меня», - говорит Кристина.

В клипе показано, как романтично проводит время девушка со своим бойфрендом, но оставшись одна, скучает и слушает виниловые пластинки.