Лина Милович представила новый видеоклип «Небриллианты»

Мероприятие прошло в закрытом формате для представителей СМИ и деятелей сферы культуры. Автором и продюсером трека выступила сама исполнительница, при этом Милович настаивает на слитном написании названия, как у неологизма, объясняя значение выражения, как «не ценный», но только не в материальном значении…

Режиссёром видеоклипа, в котором Лина Милович предстала в образе мистического инопланетного создания, был приглашён Сергей Грей (ранее работал с Ёлкой, Владимиром Пресняковым-младшим и Тиллем Линдеманном). Партнёрами певицы в кадре стали актёры Михаил Вихляев («Некрасивая подружка. Дело о четырёх блондинках»), и Слава Киселёва (сериал «Медиатор», к/ф «Снаряды для девочки»). Также для визуализации сложной, но очень красивой задумки, в проект были приглашены оператор Стас Ваганов, гримёр Светлана Митина, модельер Сюзанна Барс.

На презентации гостям были представлены сразу две версии видео-работы – режиссёрская и телевизионная. Появление последней и вдохновило формат мероприятия – дискуссия. Развлекательные каналы попросили сократить в клипе ряд сцен, сославшись на то, что они настроены на предоставление исключительно легкого контента. Съемочная группа и приглашенные эксперты обсудили считать ли такие рекомендации ограничением, винить ли в них новые этические нормы и как в новых обстоятельствах художникам говорить на темы, поднятые в клипе: отношения отцов и детей, любовь и ревность, жестокость.



Лина Милович

В беседе приняли участие: продюсер Александр Кушнир, член экспертного совета по культуре молодёжного парламента при ГД РФ Игорь Сумин, генеральный продюсер канала РУ ТВ Михаил Богомолов, специалист по PR-технологиям Иван Ирбис, режиссёр и театральный деятель Ольга Субботина, журналист Михаил Филимонов, директор радиостанции Megapolis FM Кристина Клименко, детский педагог и психолог Татьяна Черепанова.

В ходе дискуссии собравшиеся согласились, что цензурирование искусства недопустимо, но при этом у зрителя всегда должен быть выбор, какой контент он может получить. Поэтому специальная возрастная маркировка или полные и сокращённые версии видео контента не несут никакого вреда для аудитории, учитывая, что у разных медиа-платформ может быть собственный формат и контентная политика.