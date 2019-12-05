Лина Милович презентовала новый альбом «Нам с тобой»

Среди гостей презентации были замечены актрисы Светлана Ходченкова и Елена Супрун, режиссер Константин Фам, актер и музыкант Саша Чест.

Восемь из девяти треков певица написала сама. В этот раз помимо необычного тембра Лины слушателей ждет новое звучание, которое обеспечил инструментальный струнный проект Imperial Music Band.

«При работе мы увлеклись музыкой, а не вокалом. Музыки много. Мы работали без ограничений – стилистика, использование инструментов. Что хотели в данной позиции применить, то и применяли. Я очень рада, что удалось объединить эту фактуру в целостный альбом», – говорит исполнительница.

Песни посвящены темам, которые волнуют каждого: любовь, одиночество, семья, творчество, предназначение.



Лина Милович

Новый альбом доступен на всех цифровых платформах iTunes, Amazon, Google Play Music, 7digital, Яндекс. Музыка и других. Ограниченным тиражом альбом выйдет на виниле в подарочном оформлении.

Клип на заглавную песню альбома «Нам с тобой» уже собрал более 1 млн. просмотров на Ютьюбе.

Творчество Лины Милович кинематографично. Ее клипы – это всегда короткие фильмы, а режиссеры уже неоднократно дополняли ее исполнением свои картины. В 2010 году песня «Летать» вошла в саундтрек фильма «Про любоff» (реж. Ольга Субботина, 2010 г.). В фильме «Кадиш» (реж. Константин Фам, 2019 г.), претендующим на престижную кинопремию «Золотой глобус» от России и на «Оскар» за оригинальную музыку и саундтрек «Колыбельную», которую Лина исполнила на идише.