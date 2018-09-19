Лина Милович представила клип «Нам с тобой»

Сингл написан самой Линой, как и большинство ее произведений, которые невозможно отнести к какому-то одному жанру. Родилась песня еще несколько лет назад, но только сейчас в студии сложилось то звучание, которое устроило певицу. Над ним работал саундпродюсер Роман Капелло, как и Саша Чест, представитель лейбла «Gazgolder». Милович всегда экспериментирует, и в музыке находится между разными стилями, а такое творчество требует тонкой подачи. Каждый клип Лины – стильная и немного сказочная история.

Режиссером клипа «Нам с тобой» стал Виктор Вилкс, с которым певица успешно сотрудничает вот уже 10 лет.

В основе сюжета лежит непростая история взаимоотношений между мужчиной и женщиной, в которой мужчина выступает в виде некой разрушительной силы, а женщина, в противовес, - созидательной. Автор пытается донести, что любовь – это целая стихия, ей подвластны все оттенки чувств, самые непредсказуемые эмоции. Было решено, что лучше всего передать эту стихию любви может вода. В любви так же, как и в водной стихии не может быть постоянного штиля, ему на смену обязательно приходит буря, затихающая лишь со временем. Любовь – это кораблик, который может легко утонуть в бушующем море, и только сильные чувства способны удержать его на плаву.

Рэперу Саше Честу досталась роль наблюдателя за взаимоотношениями людей, их поступками со стороны. Наблюдая, он пытается философски осмыслить их действия, в конце превращаясь в ворона. Главную мужскую роль сыграл актер театра и кино Сергей Мухин.

Официальная презентация клипа «Нам с тобой» состоялась в Modus Friends, где собрались многочисленные зрители: друзья, коллеги, поклонники, журналисты. Лина Милович редко дает концерты в Москве, поэтому роскошный двухэтажный ресторан был полон любопытствующих глаз. Гости насладились небольшим живым концертом Лины и выступлением Саши Честа. Кульминацией вечера стали аплодисменты в честь нового видео. Также зрители смогли увидеть ролик с бэкстейджа о том, как снимался «Нам с тобой».