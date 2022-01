Певица Ольга Серябкина выпустила англоязычный трек «Pleasure» с ведущим экс-вокалистом электронной группы Azari&III Седриком Гасаидой, и выложила live-видео (смотреть клип).

В разное время Седрик отвечал за танцевальные хиты «Hungry for the Power», «Manic» и «RecklessWith Your Love», выступал на фестивале Sonar в Барселоне и фестивалях Glastonbury и Lovebox в Великобритании. Сейчас Cedric Gasaïda занимается сольной карьерой, сотрудничает с продюсерскими группами со всех уголков земного шара, такими как BLENT, и гастролирует со своими последними релизами под именем Starving yet full.







«Pleasure» - танцевальная фьюжн-композиция, созвучная последним тенденциям...