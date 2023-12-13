Ольга Серябкина встречает Новый год в «Начнём всё сначала»

Режиссер Мария Полякова показала встречу Нового года где-то в загородном коттедже, где Ольга Серябкина встречает друзей и весело празднует Новый год, а кто-то находит в эту ночь свою любовь...

««Начнём всё сначала» – песня, которая абсолютно не похожа на всё, что создавала Ольга Серябкина до этого. Это настоящее комбо внутреннего тепла, любви, душевной лирики и истинного счастья от проведения времени рядом с родными и близкими. Неудивительно, что такая добрая песня обрела и соответствующий видеоряд. В клипе на песню «Начнём всё сначала» сюжет также построен вокруг любви и важности взаимоотношений с близкими», - говорится в описании клипа.



Ольга Серябкина

В клипе подчеркивается, что распевную «Начнём всё сначала» можно петь даже под гитару, что действительно не свойственно другим песням Ольги Серябкиной. Музыку написал Даниил Бабичев, слова - Ольги Серябкиной.