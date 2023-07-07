Сергей Лазарев оценил «Вкус малины»

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Певец Сергей Лазарев выпустил новый сингл «Вкус малины» (слушать песню).

Это уже второй сингл из будущего альбома Сергея Лазарева, выход которого намечен на будущую осень. Автором слов и музыки стала Дарья Кузнецова, известная как Daris. Релиз сингла состоялся на лейбле Kiss Koala.

В ожидании выхода сингла Сергей Лазарев публиковал в своих соцсетях снимки, на которых его лицо окружают ягоды малины. Накануне релиза музыкант показал видео, как создавались эти кадры. В нем Сергей лежит головой на красной ткани в специальной коробке, а вокруг его головы выкладывают ягоды.

«Автор издевательства над артистом и малиной - Даниил Величко, - представил Сергей Лазарев автора обложки. - Золотые ручки, выкладывающие бережно каждую малину - мой гример Аня и ассистент фотографа Наталья. Выкладывали малину целый час, у меня затекло все тело и лицо! Но зато какой результат!»

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев

Впрочем, обложка сингла осталась без малины, ее украшает сдвоенная фотография Сергея Лазарева, пропущенная через красный фильтр.

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