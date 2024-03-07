Shaman показал клип «Мама»

Песню подарил на день рождения артисту осенью прошлого года Максим Фадеев, а автором слов выступила Наталья Касимцева. Послушав композицию, Shaman проникся состраданием к детям, для которых слово «мама» - не пустой звук. Поэтому для съемок клипа на нее он отправился в детский дом, расположенный в родной для него Тульской области, и провёл там целый день с ребятами.

«Я хочу, чтобы в повседневной суете все мы не забывали о детях, лишённых заботы родителей. Ведь для каждого из нас мама — это человек, который может заменить всех, но ее никто и никогда заменить не сможет», - сказал Shaman.



Shaman

Результатом этой поездки стал клип «Мама». В ролике Shaman поет, рисует и играет с детьми, а также дарит им подарки. Некоторые из них примут участие в одном из трех праздничных концертов певца в Москве.