Скриптонит выкатил 28-песенный микстейп «Fantasy Mixtape Vol. 1»

В записи микстейпа приняли участие множество гостей: OG Buda, Словетский, Недры, 104, LOVV66, Friendly Thug 52 Ngg и не только.

Некоторые из этих композиций уже выходили раньше – например, «Аванс». Песня «Чистый» была выпущена еще в 2020-м, в качестве саундтрека к сериалу «Псих». На «Fantasy Mixtape Vol. 1» она представлена в виде ремикса с участием Bullywo.



Скриптонит

«Сумку» фанаты Скриптонита тоже хорошо знают: изначально она вышла в 2021-м как дуэт с Qurt, на новом микстейпе она выпущена в виде ремикса, где к Скриптониту и Qurt присоединился Carousel Paris. Интересно, что сэмпл из «Сумки» рэпер использовал в треке «Будьте здоровы» 2021 года, который здесь тоже есть – в ремастированной версии.

Поклонники также обратили внимание на обложку «Fantasy Mixtape Vol. 1» – она оформлена в стиле супергеройских комиксов. На одежде главного героя виден символ Супермена – а многие давно подозревают, что именно в честь него Скриптонит взял свой псевдоним. Его сценическое имя похоже на слово «криптонит» – это вымышленное химическое вещество, которое может ослабить Супермена.

То, что в названии релиза упоминается часть 1, может означать, что в ближайшее время Скриптонит выпустит и второй микстейп с разными артистами.

«Fantasy Mixtape Vol. 1» – не первый релиз Скриптонита в 2023 году. 28 апреля музыкант выпустил седьмой по счету альбом, который так и назвал – «7».