Топ слушателей Apple в России возглавили Скриптонит и Jony

Аналитики пришли к выводу, что в уходящем году россияне чаще всего слушали хип-хоп "от расслабленного "кальянного" до жесткого ньюскула".

Самым популярным артистом 2020 года на платформе стал рэпер Скриптонит. В уходящем году не было ни одной недели, чтобы альбом «2004», выпущенный рэпером в конце 2019-го, не попадал в топ-10 альбомного чарта сервиса, говорится в пресс-релизе.



Скриптонит

В тройку лидеров Apple вошли также Morgenshtern и Zivert.

Рейтинг самых популярных композиций года возглавил Jony с песней "Комета". Следом идут Niletto ("Любимка"), The Weeknd (Blinding Lights), Gayazov$ Brother$ ("Увезите меня на дип-хаус"), Zivert (Credo), Morgenshtern&Элджей (Cadillac), Tones And I (Dance Monkey), Artik&Asti (Девочка танцуй), The Limba&Andro (X.O), HammAli&Navai ("Прятки").

Услышать плейлист топ 100 можно здесь.

Между тем, пользователи Shazam - как в России, так и в мире, - чаще всего в этом году обращались к приложению, чтоб распознать композицию Dance Monkey австралийской певицы Tones And I. С показателем в 24,6 млн песня установила абсолютный рекорд за всю историю Shazam.