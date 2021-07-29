Скриптонит выпустил альбом с подопечными из своего лейбла

В альбом вошли 11 треков, большинство из которых спродюсировал сам Адиль Жалелов. Во многих песнях задействованы трое артистов (включая Индаблэк и qurt), по сольному треку есть у Индаблэка и Скриптонита.

В альбом попали коллаборации и с другими новичками Musica36: казахстанцем Didar'ом, выходцем из Нигерии Gee Baller и ростовским R&B-исполнителем Rodionis'ом. Фит с последним, «Цифры», был представлен несколько дней назад в качестве лид-сингла пластинки. Единственным гостем извне стал фрешмен Lovv66, автор мемного бэнгера «50к в сумке у папы».



Скриптонит