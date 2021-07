Скриптонит выпустил альбом с подопечными из своего лейбла

Казахский рэпер The Limba выпустил фит с соотечественником Скриптонитом, и это аниме-коллаборация «Ронин» (слушать песню).

Будущий альбом The Limba будет называться «Anima», и «Ронин» - первый сингл в его поддержку. Ронин - воин без покровителя, и именно так Мухамед Ахметжанов часто называет Скриптонита.







Продюсером трека выступил Smock SB, поверх бита которого The Limba записал мелодичный речитатив о превратностях отношений с любимой, а Скриптонит начитал жёсткий сексистский текст. В ближайшее время должен выйти аниме-клип на трек.



The Limba