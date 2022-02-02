Баста и Скриптонит горят в клипе «Молодость»

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Рэперы Баста и Скриптонит выпустили клип на фит «Молодость» из альбома «Баста 40» (смотреть клип).

Режиссер Алексей Сатолин разместил Басту и Скриптонита в неком лифте небоскреба, в котором они вспоминают свою бурную молодость с шалостями и коктейлем Молотова (тут же наглядно показанных), взрывы не только в лифте, но и в лифтовой шахте, - и все это с ностальгическими интонациями.

Баста рассказывал, что «40» — это его рассказ о себе за все 40 лет жизни.

Баста
Баста

«Это черта, половина жизни при хорошем раскладе. Нужно было оглянуться, посмотреть на себя и поговорить о чем‑то серьезном. Это диалог с самим собой 18-летним. Каким я хотел быть в 18? Кем я стал? Какие моменты я хотел бы исправить в своей жизни?».

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