Американский чарт Billboard обновил свой рейтинг «Billboard Greatest Songs of All Time Hot 100 Chart» - 100 наиболее популярных в США песен. Первый список был составлен в 2008 году, и обновлялся лишь дважды: в 2013 и 2018 годах.

В новой версии списка «Greatest of All Time Hot 100 Songs» первое место занял The Weeknd со своим хитом «Blinding Lights», которая ранее не получила ни одной номинации премии «Грэмми»! Ранее на первом месте был трек Чабби Чеккера с его кавер–версией на трек Хэнка Балларда «The Twist». Музыкант возглавлял рейтинг три раза подряд, начиная с 2008 года. Теперь же он занимает второе место в чарте.







Победу «Blinding Lights» обеспечили слушатели. Так, с марта 2020 года песня 4 недели...