Диана Арбенина получила травму на концерте в США

Стейдждайвинг Арбениной окончился казусом. Вот что рассказала сама Диана:
«Вчера мы сыграли концерт в Майами, и у меня было полное ощущение, что мы находимся в Москве. Атмосфера, как у нас обычно бывает на концертах в Стадиуме. Очень много людей, и я удивилась, насколько они ждали нашей встречи...
Не обошлось без казусов. Когда я прыгнула в толпу, парень, стоявший прямо... в эпицентре моего прыжка, был явно к этому не готов. Думала я его убила. Во-вторых, судя по всему, я подвернула ногу. Но несмотря на все это мы, конечно же, едем дальше в Бостон. Спасибо Майами, мы обязательно вернемся!».
Следующий концерт состоялся в Бостоне, и вот что Арбенина думает об этом.
«Бостон. Удивительный город. Одна из самых маленьких площадок в этом туре, и такая классная отдача. А публика в Бостоне действительно на редкость интеллектуальная и красивая. Спасибо. Мы обязательно вернемся!»
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