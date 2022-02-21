Диана Арбенина получила травму на концерте в США

Книгу Дианы Арбениной озвучили Ксения Раппопорт и Максим Суханов Книга музыканта, поэта, лидера группы «Ночные Снайперы» Дианы Арбениной «Снежный барс» выходит в аудиоверсии. Рассказы озвучили: актер театра и кино Максим Суханов, актриса Ксения Раппопорт, а эссе и стихи — и сама Диана Арбенина. «Снежный барс» вышел в конце прошлого года. В сборник вошли рассказы, которые Диана написала во время карантина, весной 2020 года, а также ряд эссе и новых стихов. Книга мгновенно стала бестселлером: издательство «Бомбора» выпустило суммарно три тиража. А теперь выходит и аудиокнига. Ее цифровой релиз намечен на 8 декабря, пока же слушатели могут оформить предзаказ на сервисах Литрес и Storytel.



«Снежный барс»



Вот что говорит об аудиоверсии «Снежного барса» сама Диана:



«Год назад мы...

Концерт фонда «Подари жизнь» покажут на Okko 26 ноября, в честь своего 15-летия, фонд «Подари жизнь» проведет благотворительный концерт «Не смотри назад» в театре «Современник». Прямая трансляция концерта с участием The Hatters, Manizha, Tesla Boy, «ДДТ», Дианы Арбениной и других артистов будет доступна в мультимедийном сервисе Okko и на портале «Рамблер», входящих в экосистему Сбера. 26 ноября 2021 года благотворительному фонду помощи детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями «Подари жизнь» исполняется 15 лет. За время работы фонда помощь получили более 73 000 детей. Фонд продолжает работать над тем, чтобы каждый ребенок с онкологическим или тяжелым гематологическим заболеванием получил самую современную и эффективную медицинскую помощь, а также немедицинскую поддержку, вовремя.



В честь своего 15-летия фонд «Подари жизнь» устраивает...

«Ночные Снайперы» выпустили альбом незаписанных песен К своему 28-му дню рождения «Ночные Снайперы» сделали подарок слушателям и самим себе, выпустив специальный не номерной альбом под названием «1993. Vol.1» (слушать альбом). В релиз вошли 12 песен Дианы Арбениной, написанные в разные годы начиная с 1993-го, заканчивая 2016-м, и впервые аранжированные группой. Надо заметить, что накануне релиза Диана попросила аудиторию своего инстаграма угадать трек-лист пластинки: все 12 песен не угадал никто.







Трек-лист:



иду одна (1995)

гости мои (1993)

лето (1993)

по твоей земле (1994)

не кури (2002)

люблю-не люблю (2016)

березовый сок (2007)

стерх и лебедь (1995)

в испании дожди (1995)

расстреляли...

Диана Арбенина попала в песчаную бурю Диана Арбенина представила клип на песню «Авиарежим» с уникальными технологиями и 40 тонн песка для бури в пустыне (смотреть клип). Динамичная композиция с запоминающимся рефреном и посылом «авиарежим – с ним так просто жить» из альбома «О2» звучит этой весной на главных радиостанциях страны. Видеоклип на нее Диана Арбенина вместе с музыкантами «Ночных Снайперов» снимала в сотрудничестве с режиссером Сергеем Греем, известным по работам, в том числе, над клипами Артура Пирожкова и Мари Краймбрери.







«Авиарежим» - песня человека, абсолютно гармоничного самому себе, - рассказывает Диана Арбенина. - Для него дорога,...