Найдена запись самого раннего концерта The Beatles

Как передает BBC, выступление было записано ровно 60 лет назад – 4 апреля 1963 года. В тот день битлы сыграли в школе Стоу, расположенной в графстве Бакингемшир.



The Beatles

Выступление The Beatles записал один из учеников школы – Джон Блумфилд, которому тогда было 15 лет, а сейчас 75. Блумфилд рассказал об этом журналистке Самире Ахмед: она отправилась в школу, чтобы собрать материал для передачи на BBC Radio 4, посвященной 60-летию концерта. Вот что она пишет:

«Уникальное выступление Beatles, аудитория была почти полностью мужской. Что важно, реакция публики не заглушает концерт, несмотря на громкие аплодисменты».

История у выступления тоже интересная: The Beatles пригласил в школу один из ее учеников, Дэвид Мурс – он написал письмо менеджеру группы Брайану Эпстайну. Джон Блумфилд тогда очень интересовался техническими новинками и записал концерт на катушечный магнитофон, передовой по меркам того времени.

Это выступление The Beatles состоялось всего через две недели после выхода их дебютного альбома «Please Please Me» – он увидел свет 22 марта 1963 года. Поэтому в сетлист выступления вошли композиции с него, а также кавер-версии на песни R&B-артистов. Этот стиль битлам всегда был близок: так, в недавно появившемся плейлисте Джорджа Харрисона из 1965 года большую часть списка составили соул-исполнители. В самом начале выступления The Beatles исполнили «I Saw Her Standing There», после чего перешли к «Too Much Monkey Business» Чака Берри. Музыканты также принимали заявки от аудитории и много шутили.

Пока запись, о которой идет речь, недоступна – ее послушали только Самира Ахмед и Марк Льюисон, ведущий специалист по The Beatles. По мнению Льюисона, это очень важная запись, которая показывает легендарную группу на пороге мировой славы. Он уточнил, что не знал о ее существовании и надеется, что с ней сделают что-то «хорошее, конструктивное и творческое».