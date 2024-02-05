«Ночные снайперы» посвятили клип всем мамам

Режиссер клипа - Григ Ваграмян, а главную детскую роль в клипе сыграл Тигран Петросян. Клип снимался в Армении, и одно из центральных мест в нем занимает находящийся в Ереване монумент Мать-Армения. Кроме того, включены кадры из живого концерта группы в Ереване.

Сингл «Андрей» был выпущен в октябре прошлого года в утешение потерявшему мать другу артистки. Видеоработу Диана Арбенина посвятила всем матерям и подарила своим детям-близнецам Артему и Марте на день рождения, совпавшим с релизом клипа. Певица сказала, что с каждым годом сын и дочь становятся все дальше от нее, а ей лишь остается принимать это как должное и подставлять плечо.



Диана Арбенина

«А еще звонить своей маме чаще и чаще. Ведь для нее я такой же ребенок, как для меня Марта и Тёма. И теперь я очень хорошо ее понимаю. Слишком хорошо ее понимаю», - заключила Диана Арбенина.