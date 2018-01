Главред Europa Plus TV стала гендиректором

«На сегодняшний день телеканал Europa Plus TV уже достиг больших результатов. Мы являемся лидерами среди всех музыкальных тематических каналов по таким показателям, как: доля, рейтинг и среднесуточное время просмотра. Europa Plus TV в отличие от других музыкальных каналов можно смотреть на нескольких платформах: телеэфир, Smart TV, сайт, мобильное приложение и социальная сеть VK. Наша цель на ближайшее будущее – продолжать увеличивать конкурентные преимущества и реализовывать программу развития, сотрудничая с топовыми российскими и зарубежными артистами и компаниями. Уверена, наша аудитория по достоинству оценит новые эфирные и неэфирные проекты Europa Plus TV, в том числе и масштабные концерты, которыми так славится наш телеканал», – комментирует свое назначение Алина Артц.



Алина Артц

Телеканал Europa Plus TV создан в 2011 году и принадлежит компании ООО «Европейское музыкальное вещание». Основу эфира Europa Plus TV составляют клипы на хиты, занимающие высокие места в мировых и европейских чартах, а также видео популярных российских исполнителей, соответствующих формату Европы Плюс. Средняя месячная накопленная аудитория бренда 7 000 000 человек.