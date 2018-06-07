«Скупой» осовременился до мюзикла «Любовь побеждает»

«Скупой» входит в тройку самых известных и исполняемых комических опер Василия Пашкевича, и написан по сюжету Мольера, но Княжнин переместил его в крепостные российские реалии. Идея новой постановки — не только сделать новую партитуру и отчасти переместить в еще более новые реалии, но и сделать это совместным проектом с молдавскими и приднестровскими молодыми оперными исполнителями.

Либретто заново переписано известным музыковедом, главным редактором «Музыкального журнала» Еленой Езерской (главный движитель проекта). Новая партитура сделана Владимиром Белунцовым. Играет оркестр Оперного театра-музея при Доме Станиславского, дирижирует им его создатель Михаил Архипов. В режиссуре Андрея Цветкова-Толбина все это получило еще и новое название «Любовь побеждает», и даже приписку «мюзикл XVIII века в одном действии».

«Что касается названия, то все мои спектакли — про любовь. Любовь движет миром, и любовь побеждает. Я старался адаптировать старинный текст, как можно больше реальности привнести из сегодняшней жизни. У нас пять составов! И мы поставили все эти пять составов за пять дней репетиций. Я этим горжусь», - режиссер Андрей Цветков-Толбин

Из либретто действительно исчезли почти все подробности о деньгах и процентах, чрезвычайно важные для Княжнина. Их заменил гэг «Много!» - на любые упоминания о суммах. Исчезли ремарки от автора (что динамичности сюжету скорее прибавило), несущественные споры о возрасте. Акцент сделан на любовных переживаниях, что еще более приблизило оперу к исторически более поздним сюжетам «Севильского цирюльника», например.

«Была идея создать именно современную версию этой старинной русской оперы. И мы взяли за образец звучание оркестра Поля Мориа. Оно вполне допустимо для барочной комической оперы. Ведь изначально там прописаны только основные мелодические голоса, иногда вторая скрипка, и вокальные партии. Такова была стандартная практика тех лет. И музыка в итоге получилась очень смешной», - дирижер Михаил Архипов

Насчет Поля Мориа можно не согласиться, конечно. Партитура вполне соответствует эстетике барочных комических опер, бесчисленных в XVII-XIX веках (включая смелое добавление клавесина). Зато куда менее похожа на чуть ли «моцартианские» партитуры, с которыми «Скупого» было принято исполнять последние годы. Новаторство Княжнина в том, что эстетика итальянской оперы буффа он соединил с разговорными диалогами из французской комической оперы, и этот момент бережно сохранен.

Размах проекта поистине впечатляет. Он сделан на грант президента России, и появилась возможность для полноценной глубинной работы. В проекте участвуют российские представители из Красноярска, Чебоксар, Перми, Иваново и Пятигорска, и еще молдавские и приднестровские певцы. Большое значение имел образовательный курс: была насыщенная поездка в музей Абрамцево, прошли мастер-классы театральных педагогов — Сергея Терехова, педагога Молодежной программы Большого театра, который для преподает сценречь для вокалистов, готовит их к драматическим монологам, ведущий мюзикловый хореограф Ирина Кашуба и режиссер по пластике театра Покровского Елизавета Муравьева. Консультантом по музыке выступил выдающийся молдавский певц и педагог Михаил Мунтян, которому в этом году исполняется 75 лет.

«Я не знал этот материал, но когда посмотрел текст, то испугался. Как наши молодые ребята будут говорить этот текст? Все оперные певцы страшно боятся говорить, всем легче петь. Но я знал, что все будет хорошо. У нас талантливая молодежь. И связи между нашими странами всегда нужны и важны! У нас в программе всегда есть русская музыка. Я думаю, что нет русской или итальянской школы. Есть разные стили. Но школа одна — я не могу петь итальянцев в итальянской школе, а русских — в русской школе. Это невозможно! Мы должны сотрудничать, не терять друг друга и взаимообогащаться. Когда мы закрываемся, становимся бедными», - Михаил Мунтян



Ольга Реутова (Марфа)

Для тех, кто понимает, как устроен музыкальный бизнес в России, будет еще более удивительным состав тех, кто объединился ради этого проекта. «Музыкальный журнал», Союз театральных деятелей, Музыкальный театр юного актера, Российский государственный университет, Дом-музей Станиславского, Музей Абрамцево, 5 оперных театров из разных краев России, Молдова и Приднестровье, Большой театр, Stage Entertainment… Театры оперетты и музкомедии помогли с нотным материалом, который непросто было найти.

«В ближайшие 50 лет вряд ли найдется дело, ради которого объединятся эти столь разноплановые организации», - куратор проекта от Союза театральных деятелей РФ Ольга Кораблина.



Петр Таренков-Нарышкин (Скрягин)

Спектакль получился. История скупого помещика, который теряет все деньги из-за того, что влюбился, разыграна живо и с изрядной долей актерского мастерства. Из пяти составов удалось увидеть только один. Главного героя землевладельца Скрягина пел Петр Таренков-Нарышкин (питерский театр Музкомедии), его тенор прозвучал фактурно и уверенно. Главным интриганом в спектакле стал слуга Пролаз в исполнении Даниэля Швеца (его массовая публика помнит по выступлению на конкурсе «Витебск-2017» фестиваля «Славянский базар»). У него звучный полетный тенор, но с драматической стороной вышел казус — полное отсутствие субординации слуги к дворянам, это выглядело нелепо. Роль псевдо-графини служанки Марфы прекрасно спела и сыграла российская сопрано Ольга Реутова.



Анастасия Слободянюк (Любима)

Пару влюбленных — Любиму и Миловида — спели кишиневское сопрано Анастасия Слободянюк и пятигорский тенор Никита Рыкунов, составившие живую пару.

Проделана огромная работа и выдан значимый результат. Организаторы проекта уже пообещали раздать ноты партитуры в театры России, Молдавии и Приднестровья для свободного исполнения. А 10 и 11 июня премьеры спектакля «Любовь побеждает» пройдут в Кишиневе и Тирасполе.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА



Аплодисменты