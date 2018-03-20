Юлия Голубева назначена гендиректором «Радио Русский Хит»

«Радио Русский Хит» – музыкально-развлекательная радиостанция, вещает в Москве на частоте 99,6 FM с 1 января 2017 года, а также в Анапе на частоте 104,5 FM.

«Радио Русский Хит» входит в состав медиа-активов Михаила Гуцериева. Акционерами радиостанции также являются известные артисты и музыкальные продюсеры: Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, Игорь Матвиенко, Яна Рудковская, Николай Басков, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Валерия, Дима Билан, Леонид Агутин.

Юлия Голубева руководит Krutoy Media с 2000 года. Krutoy Media – один из ведущих медиахолдингов России. Love Radio и «Радио Дача» входят в ТОП-10 самых популярных музыкальных радиостанций страны.