Звезда фаду Тереза Салгейру впервые выступила в России

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Как ни странно, ярчайшая исполнительница фаду XXI века, экс-солистка легендарного ансамбля Madredeus Тереза Салгейру никогда не была в России. И это несмотря на немалую популярность этого португальского жанра у нас.

Приезд Teresa Salgueiro случился благодаря XI Зимнему международному фестивалю искусств Юрия Башмета в Сочи. И увидели его только сочинцы и туристы, посетившие в этот вечер сочинский Зимний театр. Прием был восторженный, аплодисменты не смолкали долго, певица спела бис.

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

И тут есть некий парадокс. Тереза Салгейру — совсем нетипичная исполнительница фаду. Строго говоря, фаду обычно подразумевает сольное пение под гитару (обычную или португальскую), иногда с контрабасом. Фаду — в переводе фатум, судьба. Поэтому поют эти песни фадишта с большим жизненным опытом, чутко передающие главный месседж — саудади, светлую печаль. Обычно это прокуренные хриплые женские голоса с тем самым саудади. Но со времен Жозе Афонсу фаду стал более фьюжном, - рок и поп аранжировки стали новым стандартом, с музыкальной точки зрения фаду значительно усложнилось и впитало в себя самые разные веяния, от оперного бельканто до приемов worldmusic в целом.

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Тереза ничуть не напоминает фадишта из портовых кабаков. Ее голос точнее всего характеризует слово «эфирный». Это чистый звонкий голос ангельской красоты (хотя и «не поставленный», по меркам академической музыки), с минимум опеваний и почти полным отсутствием вибрато. Из того же рода голосов, что и Эния, Хелависа, Инна Желанная, Лорина МакКеннит и т. д. С той оговоркой, что это светлый ангел, поющий песни со светлой грустинкой.

Teresa Salgueiro

Долгие годы Тереза была солисткой невероятно популярного Madredeus, продано 3 млн дисков ансамбля. Всемирную славу им принес фильм Вима Вендерса «Лиссабонская история» (помимо саундтрека, Тереза еще и снялась там как актриса). Но с 2007 певица начала сольную карьеру, и она тоже весьма успешна.

Teresa Salgueiro

В Россию Тереза Салгейру привезла полностью живой ансамбль и программу The Best. Тут и лучшие песни фаду, и собственный репертуар, и песни из «Лиссабонской истории». Выглядит это так: полукругом рассажены академический гитарист, аккордеонистка Carisa Marcelino (недавно вернувшаяся в группу), играющий на электро-контрабасе Óscar Torres и барабанщик Rui Lobato (он же порой садится за вторую гитару), а между ними — изящная Тереза с короткой стрижкой, как на обложке ее последнего альбома O Horizonte (2016). Во время инструментальных импровизаций она скромно отходит назад, почти скрываясь из виду.

Teresa Salgueiro

Нежный голос Салгейру обходится без многочисленных мелизмов, он струится ровно и грустно. Он настолько искренен, что завораживает этой незащищенной открытостью. Никакого форсажа. Только нежно звенящий в окружении виртуозных гитарных пассажей и столь же задумчиво-грустных переборов аккордеона на фоне разреженного пульса контрабаса. В музыке столько воздуха, что это кажется невозможным — на самом деле аранжировка более чем плотная. Добрая половина песен исполняется вовсе без барабанов и перкуссии — хватает переплетения гитар с басом. Аккордеон Каризы Мерселино то задумчиво вторит голосу Терезы, то выдает почти хитовые прилипчивые хуки.

Carisa Marcelino

Это был невероятный концерт. Дело даже не в фаду как жанре, хотя по нему в России истосковались. Дело в высочайшем уровне музицирования группы Терезы Салгейру — помимо чудного вокала, в этих песнях органично спелись фламенко, джаз, блюз, самба, румба, new age и вообще вся world-music как она есть. Это фаду-фьюжн невероятного художественного уровня, это подлинное искусство.

Teresa Salgueiro

Будем ждать Терезу в России снова с огромным нетерпением.

Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro

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