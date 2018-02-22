Звезда фаду Тереза Салгейру впервые выступила в России

Приезд Teresa Salgueiro случился благодаря XI Зимнему международному фестивалю искусств Юрия Башмета в Сочи. И увидели его только сочинцы и туристы, посетившие в этот вечер сочинский Зимний театр. Прием был восторженный, аплодисменты не смолкали долго, певица спела бис.

И тут есть некий парадокс. Тереза Салгейру — совсем нетипичная исполнительница фаду. Строго говоря, фаду обычно подразумевает сольное пение под гитару (обычную или португальскую), иногда с контрабасом. Фаду — в переводе фатум, судьба. Поэтому поют эти песни фадишта с большим жизненным опытом, чутко передающие главный месседж — саудади, светлую печаль. Обычно это прокуренные хриплые женские голоса с тем самым саудади. Но со времен Жозе Афонсу фаду стал более фьюжном, - рок и поп аранжировки стали новым стандартом, с музыкальной точки зрения фаду значительно усложнилось и впитало в себя самые разные веяния, от оперного бельканто до приемов worldmusic в целом.

Тереза ничуть не напоминает фадишта из портовых кабаков. Ее голос точнее всего характеризует слово «эфирный». Это чистый звонкий голос ангельской красоты (хотя и «не поставленный», по меркам академической музыки), с минимум опеваний и почти полным отсутствием вибрато. Из того же рода голосов, что и Эния, Хелависа, Инна Желанная, Лорина МакКеннит и т. д. С той оговоркой, что это светлый ангел, поющий песни со светлой грустинкой.

Долгие годы Тереза была солисткой невероятно популярного Madredeus, продано 3 млн дисков ансамбля. Всемирную славу им принес фильм Вима Вендерса «Лиссабонская история» (помимо саундтрека, Тереза еще и снялась там как актриса). Но с 2007 певица начала сольную карьеру, и она тоже весьма успешна.

В Россию Тереза Салгейру привезла полностью живой ансамбль и программу The Best. Тут и лучшие песни фаду, и собственный репертуар, и песни из «Лиссабонской истории». Выглядит это так: полукругом рассажены академический гитарист, аккордеонистка Carisa Marcelino (недавно вернувшаяся в группу), играющий на электро-контрабасе Óscar Torres и барабанщик Rui Lobato (он же порой садится за вторую гитару), а между ними — изящная Тереза с короткой стрижкой, как на обложке ее последнего альбома O Horizonte (2016). Во время инструментальных импровизаций она скромно отходит назад, почти скрываясь из виду.

Нежный голос Салгейру обходится без многочисленных мелизмов, он струится ровно и грустно. Он настолько искренен, что завораживает этой незащищенной открытостью. Никакого форсажа. Только нежно звенящий в окружении виртуозных гитарных пассажей и столь же задумчиво-грустных переборов аккордеона на фоне разреженного пульса контрабаса. В музыке столько воздуха, что это кажется невозможным — на самом деле аранжировка более чем плотная. Добрая половина песен исполняется вовсе без барабанов и перкуссии — хватает переплетения гитар с басом. Аккордеон Каризы Мерселино то задумчиво вторит голосу Терезы, то выдает почти хитовые прилипчивые хуки.

Это был невероятный концерт. Дело даже не в фаду как жанре, хотя по нему в России истосковались. Дело в высочайшем уровне музицирования группы Терезы Салгейру — помимо чудного вокала, в этих песнях органично спелись фламенко, джаз, блюз, самба, румба, new age и вообще вся world-music как она есть. Это фаду-фьюжн невероятного художественного уровня, это подлинное искусство.

Будем ждать Терезу в России снова с огромным нетерпением.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ