Masha Art и LRK Trio покажут Anesthesia в музее русского импрессионизма

Masha Art – джазовый композитор и талантливая саксофонистка Мария Артеменко. А в названии коллектива LRK Trio зашифрованы фамилии его участников: пианиста Евгения Лебедева, контрабасиста Антона Ревнюка и барабанщика Игната Кравцова. Компанию музыкантам составит арфистка Мария Кулакова. Вместе они исполнят новые треки с альбома, который портал jazz.ru уже назвал «стопроцентным XXI веком» и «музыкой сегодняшней технократической цивилизации, созданной не машинными алгоритмами <...>, а живыми музыкантами».



Masha Art

Музыкальный стиль ребят их коллеги по цеху смело сравнивают с импрессионизмом в джазе. Но новый альбом, если верить критикам, станет полной неожиданностью для поклонников. Слушателей ждут лиричные, утонченно-холодные и созерцательные музыкальные образы. Интеллектуальный джаз, который не теряет актуальности и современности.

Этим концертом Музей русского импрессионизма открывает цикл выступлений ярких, молодых и талантливых московских исполнителей, которых ни в коем случае нельзя пропустить. Концертный зал расположится прямо под инсталляцией «Дышащее полотно» в наполненном светом и воздухом пространстве первого этажа.