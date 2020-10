LRK Trio выпустило новый альбом Memory Moment

В России четвёртый по счету студийный альбом LRK Trio вышел на лейбле Butman Music, в мире - на норвежском лейбле Losen Records. В трио входят пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и барабанщик Игнат Кравцов.

«Жизнь человека состоит из моментов: счастливых, сложных, судьбоносных, вдохновляющих. Именно поэтому музыка на альбоме от начала до конца – это стремительно меняющиеся сцены, будто бы спроецированные на широком экране кинотеатра. Эпичный первый трек альбома «Morning: Long Day: Evening: Run» вдохновлен ежедневными эмоциями от городской суеты. «Through The Winter» - суровой русской зимой. «Петрушка» - это воспоминание о беззаботном детстве. Все музыкальные истории объединяет заглавный трек «Memory Moment», а сольные интерлюдии контрабаса напоминают об одиночестве человека в современном мире, плавно меняя настроение от пьесы к пьесе», - говорят об альбоме «Memory Moment» музыканты LRK Trio.

В треке «Petrushka» соло сыграл польский саксофонист Гжех Пиотровский, в составе оркестра которого Лебедев, Ревнюк и Кравцов выступали как ритм-секция два года назад в шоукейсах европейского джаза на форуме Jazzahead! в Бремене. В композиции «Through the Winter» спел вокальный ансамбль «Аленушка».

«Как и в случае с прошлыми записями LRK Trio, все инструменты звучат максимально естественно и имеют свою линию. Между тем, электронные звуки в альбоме «Memory Moment» используются с тонким вкусом, создавая гармоничное сочетание с прогрессивными роковыми приемами. Голоса и звуки природы усиливают звучание композиции "Through the Winter", которая призвана пробудить храбрость и силу воли, чтобы пережить суровую русскую зиму, которая сразу представилась в моем воображении. Позитивные, вдохновляющие мелодии, вошедшие в этот альбом, несомненно, делают его желанным для прослушивания снова и снова», - говорит об альбоме «Memory Moment» Christopher M. Knott, DJ радио FM COCOLO (Осака, Япония)



LRK Trio

В 2017 году у трио вышел первый международный альбом «If You Have a Dream», сразу же получивший хорошую прессу по всему миру. Альбом был назван Российским союзом музыкальных критиков «Джазовым альбомом года», был представлен в списке рекомендованных записей содружества европейских джазовых журналов — Europe Jazz Media Chart, а затем принёс российскому ансамблю Специальную награду жюри в джазовом конкурсе Made in New York.

В 2020 году LRK Trio должны были представлять Россию на крупнейшем шоукейс-фестивале Jazzahead! в Бремене.