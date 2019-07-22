Премьера эротического триллера с Миком Джаггером пройдет в Венеции

"Мировая премьера картины "Сожженная оранжевая ересь" (The Burnt Orange Heresy) состоится в субботу, 7 сентября, фильм покажут после торжественной церемонии награждения", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Лента не будет участвовать в конкурсной программе.



Мик Джаггер

Действие эротического триллера с элементами нео-нуара разворачивается в современной Италии: харизматичный арт-критик Джеймс Фигерас соблазняет американку. Вместе они отправляются в путешествие к озеру Комо, чтобы посетить дом знаменитого коллекционера Джозефа Кэссиди, который просит своих гостей оказать ему необычную услугу — украсть один из шедевров художника-затворника Джерома Дебни прямо из его мастерской. В основу фильма лег одноименный роман американского писателя Чарльза Уилфорда.

Джузеппе Капотонди дебютировал на Венецианском кинофестивале с драмой "Двойной час" в 2009 году, картину отметили премией молодежного кино за лучший итальянский фильм, а Ксения Раппопорт, исполнившая в нем главную роль, получила Кубок Вольпи как лучшая актриса.

Международный венецианский кинофестиваль в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября.