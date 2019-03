Сергей Лазарев не будет слушать прогнозов на Евровидение 2019

Такое заявление он сделал в интервью, которое было опубликовано на официальном YouTube-канале "Евровидения", сообщает ТАСС.

В частности, артист ответил на вопрос о том, какой совет он мог бы дать самому себе, исходя из прошлого опыта участия в конкурсе в 2016 году. "Прежде всего, не обращать внимание на букмекеров", - пошутил Лазарев. "Если честно - не реагировать на то, что говорят другие", - добавил он.

"Я помню, перед финалом в 2016 году, даже перед самим выступлением, все подходили ко мне со словами о том, что я со 100% вероятностью одержу победу. И я понял, что слишком рано для того, чтобы предсказывать, и все может случиться. В итоге, я оказался прав", - пояснил певец. Лазарев заявил, что в этом году будет до последнего момента сохранять концентрацию. "В этот раз... я не буду слушать, что говорят обо мне, о моем выступлении другие", - подчеркнул он.

Также исполнитель поделился впечатлениями от песни Scream, с которой он будет выступать на конкурсе. "Когда я услышал мелодию песни Scream, я решил, что именно с этой песней я хотел бы вернуться на сцену "Евровидения", - заявил он, добавив, что с нынешней композицией у него появилась "хорошая возможность показать себя с другой стороны".

"В этот раз это совершенно иная песня, совершенно иные эмоции. Мы хотели бы выразить на сцене все чувства, которые несет песня, чтобы аудитория поняла весь смысл песни, весь смысл этого представления", - отметил Лазарев. Артист пожелал себе быть сильным и получить удовольствие от участия в конкурсе. Он подчеркнул, что для него "большая честь - представлять свою страну снова".

Продюсером выступления Лазарева на "Евровидении" стал народный артист России Филипп Киркоров. Музыку к песне Scream написал греческий композитор Димитрис Контопулос, слова - американка Шарон Вон.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Тель-Авиве. Российский участник споет во втором полуфинале 16 мая. Это станет уже вторым выступлением Лазарева на "Евровидении": он представлял Россию на конкурсе в Стокгольме в 2016 году, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One ("Ты - единственная"), написанной Филиппом Киркоровым.