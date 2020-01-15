Билли Айлиш споет песню для нового фильма о Джеймсе Бонде

Появившиеся слухи на этот счет подтвердила сама певица в инстаграме. До этого она выложила в соцсеть несколько фотографий девушек Бонда, а также они с братом Финнеасом (являющимся соавтором Билли) подписались на инстаграм режиссера Кэри Фукунаги.
- Это нечто сумасшедшее: оказаться частью такого проекта, получить возможность записать песню для фильма самой легендарной серии из всех существующих, - написала Айлиш. – Я всё еще в шоке.
- Написать песню для фильма о Бонде – это то, о чем мы мечтали всю жизнь, - вторит ей брат. – Нет более культового сочетания музыки и кино, чем в «Голдфингере» или «Живи и дай умереть». Нам так повезло сыграть небольшую роль в такой легендарной франшизе, да здравствует 007!
18-летняя Билли станет самым молодым музыкантом в истории, удостоившимся чести исполнять песню для «бондианы», пишет Intermedia. Премьера пока безымянного сингла состоится 2 апреля (накануне британской премьеры картины), а в мировой и российский прокат «Не время умирать» выйдет 10 апреля. Музыку для 25-го фильма легендарной франшизы напишет Ханс Циммер, о чем было объявлено в декабре 2019 года.
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