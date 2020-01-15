Билли Айлиш споет песню для нового фильма о Джеймсе Бонде

Награды вручают в пяти отдельных номинациях - "Артист года", "Лучший автор песен", "Прорыв года", "Альбом года" и "Песня года".





Победителей в первых трех номинациях выбирает международная команда редакторов Apple Music. Альбом и песню года определяют по данным стриминга - то, что подписчики сервиса слушали чаще всего.

