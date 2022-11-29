МГАСО сыграет музыку из кинофильмов

В огромном акустическом пространстве Большого зала консерватории прозвучат попурри на темы мелодий «Бондианы» (М.Норман, Б.Конти, П.Маккартни, Дж.Барри), шедевры Нино Рота из фильмов «Крестный отец», «Ночи Кабирии», «Дорога», «Ромео и Джульетта», кинохиты Эннио Морриконе из «Профессионала» и «Однажды в Америке», апогей романтизма Джеймса Хорнера из «Титаника», музыкальный блокбастер Клауса Бадельта и Ханса Циммера из саги «Пираты Карибского моря», а также сюита Циммера из «Гладиатора» и негласный гимн «фабрики грёз» Ричарда А.Уайтинга из фильма «Отель Голливуд».

Маэстро Алексей Верещагин: «Вы услышите популярные узнаваемые мелодии в сопровождении симфонического оркестра и откроете для себя новое восприятие, новые краски, то, чего вы не могли слышать из динамиков телевизора или кинотеатра. Композиторы киномузыки настолько масштабны в своем творчестве, что их творения достойна отдельного исполнения на концерте. Я сам слышал многократно эти мелодии, могу прикоснуться к ним и вложить мою интерпретацию. Мне жалко Джеймса Бонда – его убили в последней серии. Если брать сюиту из «Бондианы», которую мы исполняем, то музыка в ней абсолютно разная: есть и остросюжетные мотивы, и лирические темы. У меня – четкая взаимосвязь с типажами актеров, которые исполняют заглавную роль, потому что они все абсолютно разные. Когда вы придете на концерт, вы это услышите и увидите через музыку многих Джеймсов Бондов, которые были сыграны разными актерами».

Страница заказа билетов онлайн