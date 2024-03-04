Возможности оптимизации продаж билетов на концерты через цифровые платформы

Самые известные из них две платформы - Timepad и Qtickets. Их функционал примерно одинаков, особенно на премиальных тарифах, зависящих от объема ежемесячных продаж. Стоимость услуг тоже примерно одинакова, от 4% до 10% комиссии от объема продаж. О реальном опыте работы с обеими главными платформами можно прочитать статью организатора фестивалей дудука «Dudukist» в Москве Сурена Багдасаряна на https://qtickets.ru/.
Расскажем про основные преимущества работы с цифровыми платформами по продаже билетов для организаторов концертов, и сравним их с привычной дистрибуцией через агрегаторов типа Parter.ru/Kassir.ru.
Главные преимущества
- Работа со всеми типами мероприятий, то есть вообще со всеми, даже бесплатными (бесплатно). Даже с мастер-классами музыкантов или квартирниками. Повторяющиеся, многодневные или мероприятия одного дня - не проблема.
- Работа со всеми организаторами любых юридических лиц, даже самозанятых или просто физических лиц. При этом весь документооборот и строгая финансовая отчетность, включая отправку электронных чеков, ведется самими платформами, организаторам об этом думать не надо (кроме уплаты налогов, конечно). Сервис возврата билетов включен по умолчанию.
- Гибкое ценообразование: можно установить любой график повышения или, наоборот, снижения цены, вводить промокоды, разные типы билетов, спецпредложения, различные программы лояльности (например, своей лояльной базе по списку предоставляется специальная цена).
- Все виды интеграции на стороне: виджет на Вашем сайте и виджеты во всех социальных сетях, включающий продажу билетов, не выходя из социальной сети (!). В некоторых тарифах - даже разработка Вашего мобильного приложения на iOs и Android с теми же продажами билетов в нем.
- Буквально все условия для ретаргетинга последующих концертов: сервисы дают организатору возможность скачивания базы покупателей билетов, максимально развернутую статистику продаж, детализацию оборотов за каждый месяц, интеграцию с Яндекс.Метрика и Google Analytics.
- Максимальный сервис для покупателей билетов на Ваши концерты, включая интерактивную сцену зала и даже 3D проекции самых популярных залов страны.
Особенности работы с цифровыми платформами
- Следует заранее просчитать начало продаж и динамику ценообразования, - возможности этих платформ значительно увеличивают глубину продаж при правильных расчетах. В целом, цифровые платформы располагают к более раннему началу продаж и повышению цен на билеты ближе к началу концерта.
- Не стоит рассчитывать на лендинги концерта, автоматически создаваемые платформами, как на основной канал продаж. Либо Вы сами должны рассчитать рекламные бюджеты с таргетингом на эти лендинги. Никто за Вас не создаст целевую аудиторию для концерта (хотя такая платная услуга есть у всех), но точно можно быть уверенным в том, что после концерта у Вас появится отличная база для ретаргетинга на будущие мероприятия.
- Фактор новичка: платформы легко идут на контакт по отдельным нуждам, которые выходят за рамки Вашего тарифа и даже общих возможностей платформ, если это инновационно и перспективно. Вплоть от общения с основателями платформ.
Различия со «старыми» платформами по продаже билетов
- Гораздо большие ставки у «старых» сервисов и намного меньшая гибкость по конкретным проектам. Это вызвано отлаженными бизнес-процессами и затратами на более индивидуальные условия.
- Страница мероприятия в «старых» сервисах гораздо более видна в поисковых сервисах, поскольку сервис заинтересован в поисковом продвижении своих страниц. Да и поисковики больше «любят» старые заслуженные сайты.
- Вы никогда не получите от «старых» сервисов списков покупателей для ретаргетинга. Собственно, от них Вы ничего не получите, кроме денег.
Выбирать, что для конкретного концерта более выгодно, - решать самому организатору.
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