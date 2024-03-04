Возможности оптимизации продаж билетов на концерты через цифровые платформы

Самые известные из них две платформы - Timepad и Qtickets. Их функционал примерно одинаков, особенно на премиальных тарифах, зависящих от объема ежемесячных продаж. Стоимость услуг тоже примерно одинакова, от 4% до 10% комиссии от объема продаж. О реальном опыте работы с обеими главными платформами можно прочитать статью организатора фестивалей дудука «Dudukist» в Москве Сурена Багдасаряна на https://qtickets.ru/.

Расскажем про основные преимущества работы с цифровыми платформами по продаже билетов для организаторов концертов, и сравним их с привычной дистрибуцией через агрегаторов типа Parter.ru/Kassir.ru.

Главные преимущества

Работа со всеми типами мероприятий, то есть вообще со всеми, даже бесплатными (бесплатно). Даже с мастер-классами музыкантов или квартирниками. Повторяющиеся, многодневные или мероприятия одного дня - не проблема.

Работа со всеми организаторами любых юридических лиц, даже самозанятых или просто физических лиц. При этом весь документооборот и строгая финансовая отчетность, включая отправку электронных чеков, ведется самими платформами, организаторам об этом думать не надо (кроме уплаты налогов, конечно). Сервис возврата билетов включен по умолчанию.

Гибкое ценообразование: можно установить любой график повышения или, наоборот, снижения цены, вводить промокоды, разные типы билетов, спецпредложения, различные программы лояльности (например, своей лояльной базе по списку предоставляется специальная цена).

Все виды интеграции на стороне: виджет на Вашем сайте и виджеты во всех социальных сетях, включающий продажу билетов, не выходя из социальной сети (!). В некоторых тарифах - даже разработка Вашего мобильного приложения на iOs и Android с теми же продажами билетов в нем.

Буквально все условия для ретаргетинга последующих концертов: сервисы дают организатору возможность скачивания базы покупателей билетов, максимально развернутую статистику продаж, детализацию оборотов за каждый месяц, интеграцию с Яндекс.Метрика и Google Analytics.

Максимальный сервис для покупателей билетов на Ваши концерты, включая интерактивную сцену зала и даже 3D проекции самых популярных залов страны.

Особенности работы с цифровыми платформами

Следует заранее просчитать начало продаж и динамику ценообразования, - возможности этих платформ значительно увеличивают глубину продаж при правильных расчетах. В целом, цифровые платформы располагают к более раннему началу продаж и повышению цен на билеты ближе к началу концерта. Не стоит рассчитывать на лендинги концерта, автоматически создаваемые платформами, как на основной канал продаж. Либо Вы сами должны рассчитать рекламные бюджеты с таргетингом на эти лендинги. Никто за Вас не создаст целевую аудиторию для концерта (хотя такая платная услуга есть у всех), но точно можно быть уверенным в том, что после концерта у Вас появится отличная база для ретаргетинга на будущие мероприятия. Фактор новичка: платформы легко идут на контакт по отдельным нуждам, которые выходят за рамки Вашего тарифа и даже общих возможностей платформ, если это инновационно и перспективно. Вплоть от общения с основателями платформ.

Различия со «старыми» платформами по продаже билетов

Гораздо большие ставки у «старых» сервисов и намного меньшая гибкость по конкретным проектам. Это вызвано отлаженными бизнес-процессами и затратами на более индивидуальные условия.

Страница мероприятия в «старых» сервисах гораздо более видна в поисковых сервисах, поскольку сервис заинтересован в поисковом продвижении своих страниц. Да и поисковики больше «любят» старые заслуженные сайты.

Вы никогда не получите от «старых» сервисов списков покупателей для ретаргетинга. Собственно, от них Вы ничего не получите, кроме денег.

Выбирать, что для конкретного концерта более выгодно, - решать самому организатору.