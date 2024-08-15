Группа «Вирус» отсудила полмиллиона у своего экс-продюсера

Предметом разбирательства стали известные песни группы «Ты меня не ищи», «Попрошу тебя» и др.

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Примерно два года Игорь Силиверстов гастролировал с экс-вокалисткой коллектива Людой Харт с хитами команды, но не производил авторские отчисления за композиции другим участникам, сообщает Shot.

Представитель «Вируса» Валерия Рытвина сообщила, что музыканты подали на экс-продюсера в суд, который встал на их сторону и обязал Игоря Силиверстова выплатить остальным участникам 500 тыс. рублей. Авторами и правообладателями исполняемых Людой Харт песен являются участники основного состава: Ольга Лаки, DJ Doctor и Чип (они же Ольга Козина, Юрий Ступник и Андрей Гудас). Тур Игоря Силиверстова и экс-вокалистки был прерван.