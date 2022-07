A-ha выпустила первую песню за 5 лет

Автор песни - клавишник группы Магне Фурухольмен. По его словам, это «песня о полной преданности и демонстрации поддержки человека в беде».

Сингл «I’m In» войдет в новый альбом группы «True North», который выйдет 24 октября. Это первая студийная работа A-ha за семь лет и 11-я в дискографии.

«Все знают, как трудно предлагать кому-то безоговорочную преданность и поддержку. Но это необходимо для важных вещей – таких, как любовь, дружба, перемены, самосовершенствование, карьеры, улучшение мира. Сказать, конечно, легче, чем сделать. Но все начинается с отношения, а потом с произнесенных слов», - говорит Магне Фурухольмен.

После этого, по мнению Фурухольмена, человеку предстоит непростая работа, чтобы реализовать потенциал своего обязательства перед миром. И без такого отношения все просто увязнет в сомнениях, страхах и противоречивых мыслях. Нужно просто сказать: «I’m In» («Я в деле»).







В альбом «True North» войдет 12 треков, шесть песен авторства Магне Фурухольмена и шесть композиций, написанных гитаристом Полом Воктором-Савоем. Вместе с пластинкой A-ha выпустят фильм, где запечатлен процесс работы над материалом. Его запись проходила в 2021 году в норвежском городе Будё, расположенном за Северным полярным кругом.

Последний на сегодня альбом A-ha «Cast in Steel» выходил в сентябре 2015 года. В 2017 году группа представила концертник «MTV Unplugged: Summer Solstice», в который вошли не только лучшие хиты, но и две неизданные композиции – «This Is Our Home» и «A Break in the Clouds».