Ксения Минаева: Написала «Шоколадку», сидя на сломанном диване!

Начинающая певица и автор песен Ксения Минаева провела в студии «Авторадио» live-премьеру своего свежего хита «Шоколадка», который в большинстве стриминговых сервисов уверенно входит в ТОП-5. Живое выступление исполнительницы можно было увидеть по видеотрансляции в прямом эфире на сайте радиостанции.



Ксения Минаева

Артистка рассказала ведущим шоу «Мурзилки live», как создавался так быстро завирусивший трек.

«Написала его прямо перед сном, сидя на сломанном диване в скрюченной позе под гитару с расстроенными струнами».

Ксения призналась, что не имеет специального музыкального образования. Первую песню сочинила в 14 лет. А прорывным событием в карьере считает участие в проекте «Песни» на ТНТ в 2019 году, по итогам которого стала подопечной Басты. Именно там были созданы песни, которые звучат до сих пор: фит со Смоки Мо «Август», треки «Поводырь», «Да, не позвоню», «Хорошие девочки». Но даже это тогда не вселило в нее уверенности, что она добьется большого успеха.



Ксения Минаева

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«У меня есть проблемы с самооценкой. Она не то, чтобы сверхстабильная. Это нормально, когда ты иногда в себе сомневаешься. Я отправилась покорять Москву без уверенности, что 100% стану звездой. Даже были мысли, что, может быть, и не получится никогда».

Ксения родилась в Севастополе, ходила в обычную школу, приехала в Москву за новыми возможностями, не представляя в целом, что ее ждет. Родители девочки достаточно нейтрально относились к ее увлечению музыкой. И даже когда она собирала толпы людей во время уличных концертов, не предполагали, что из этого может получиться что-то серьезное. Сейчас артистка уже имеет опыт выступления на самых разных сценах, в том числе и перед многотысячной аудиторией, работает с рядом популярных артистов и готовится к своему первому сольному концерту.



Ксения Минаева

«Мы еще в процессе заключения договора, планируем концерт ближе к концу осени. Перед этим выпустим еще несколько классных хитов. Один очень классный фит с Гудроном выйдет вот-вот... Он очень крутой!»

В прямом эфире «Авторадио» певица провела полноценный живой концерт. Она исполнила свою любимую песню «Чайник», треки «Диско шар», «А я такая вся тебе», «На ощупь», «Последняя вечеринка», «Тот самый день», и, конечно же, «Шоколадку».