Люся Чеботина: Моя песня для тех, кто сталкивается со сплетнями!

Новая песня, которую певица исполнила вживую в студии «Авторадио», была написана еще в прошлом году. По словам Люси, выпустить трек «Мое» она планировала в декабре. Все изменил дуэт с Димой Биланом – в конце года они вместе представили «Секрет на двоих».

«Пришел Дима в мою жизнь, и планы переигрались», – рассказала певица ведущим шоу Денису Курочкину и Ивану Броневому.

3 февраля релиз отложенной ради дуэта с Биланом песни наконец состоялся. «Мое», призналась Чеботина в эфире «Авторадио», для нее по-настоящему выстраданная тема.

«Это, скорее, внутренние переживания, когда ты в зоне обсуждения со стороны недоброжелателей, слышишь о себе сплетни и начинаешь переживать. Я еще человек достаточно щепетильный и все близко к сердцу принимаю. Трек для тех, кто сталкивается со сплетнями, как и я, когда недоброжелатели влезают в твою жизнь. Самое главное, стоять на своем. Даже если рушится весь мир вокруг, плевать, кто что скажет. Важно, что думаете вы», – заявила Люся Чеботина.



Люся Чеботина выпустила трек для тех, кто сталкивается с хейтом

С негативом в свой адрес артистка научилась справляться и спокойно комментирует все слухи о себе. Люся рассказала ведущим драйв-шоу «Поехали» про свой райдер, увлечение футбольной командой «Динамо», отношение к откровенным нарядам, за которые ее часто хейтят.

«В райдере из еды у меня супербанальные вещи. Из технического райдера – все, что нужно мне и моей команде. Икра или рыба какая-то – такого нет. В косметическом райдере есть сухой шампунь. Это потому, что я часто летаю с ручной кладью, а сухой шампунь редко продается в объеме до 100 мл. А он всегда должен быть под рукой у меня и у всей команды», – говорит певица.

Артистка подтвердила, что действительно болеет за «Динамо» и с удовольствием ходит на футбол. Любовь к «Динамо» началась с того, что ее привела туда Юлия Барановская. Люсе очень понравилось, и она сразу сдружилась со всеми. Все сложилось очень душевно, отметила она.

«Я не понимаю хейта по поводу того, что я хожу раздетой, – прокомментировала Чеботина негативные высказывания о том, как она одевается. – За рубежом очень много артистов, которые выступают чуть ли не в купальниках. «У тебя лямки бикини торчат, что за срам» – это, наверное, про штаны, которые я недавно купила. Там две лямочки такие, будто трусики, выглядывают. Я считаю, это красиво, вообще, раньше это было очень модно».



Люся Чеботина выпустила новую песню о наболевшем

После одной из стрессовых ситуаций на летних гастролях, призналась Люся, она удалила мессенджер WhatsApp и почистила соцсети, сбросив в архив все, что связано с прошлым. В том числе, и каверы, которые пела в начале карьеры. Просто решила, что все это – пройденный этап. Впереди у нее – новые песни, выступления и, конечно, весенние праздники. Грядущий День святого Валентина певица планирует провести не на сцене, а с бойфрендом, певцом ЮрКиссом.

«Я знаю, готовится сюрприз-поездка. И на День всех влюбленных я буду занята», – сообщила Чеботина.