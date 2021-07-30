Жан Милимеров нарисовал свою «Мадонну»

Дело в том, что не так давно Жан стал участником двух телепроектов Первого канала. Когда он выступал в «Голосе», именно песня «Мадонна» в новой аранжировке и его исполнении очень запомнилась зрителям и жюри. Знаменитый автор Игорь Яковлевич Крутой одобрил новую аранжировку и исполнение Жана.

Поэтому Жану стало очень интересно продолжить работу над песней «Мадонна», он решил снять на нее клип. Для этой цели певец и его продюсер Матвей Аничкин выехали в Эмираты и сделали эффектную видеосьемку в Дубае.

Роскошные локации, люксовые автомобили, ласковое солнце, прекрасная Мадонна и Жан в роли художника, написавшего печальный женский силуэт, - все это в клипе, который снял популярный режиссер Андрей Ковалев, известный по работам с Бастой, Скриптонитом, Джиганом и другими.

«Впервые я исполнил песню «Мадонна» на проекте «Голос». И песня, как говорится, зашла! Я очень люблю творчество Игоря Крутого. А эту песню особенно, и считаю ее мегахитом», - говорит Жан.



Жан Милимеров

«Жан Милимеров окунул оркестровый хит Игоря Крутого от 1987 года в свой любимый фанк 70-х «с дудками» и слэповым басом, приправив эрэнбишным вокалом в духе нулевых. И это совершенно нехитово, но звучит ярко и сочно. Умение петь от Жана никуда не ушло. Очевидно, что он с большим уважением отнесся к великой песне, сохранив всю композиционную структуру, продуманную Крутым. Такая версия имеет полное право на жизнь, и должна вернуть отличного вокалиста снова в шоу-биз», - считает музыкальный критик Гуру Кен.