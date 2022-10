Трек станет частью новой шоу-программы «Станция «Любовь», премьера которой состоится в Москве на сцене клуба Music Media Dome 14 октября.







«Мне кажется эта песня должна рассказать о себе сама: Я песня-будильник. Я песня-навигатор. Я песня–памятка о том, что: если жизнь идет мимо тебя - Wake Up! Если все вокруг стало рутиной - Wake Up! Если отчаялся - Wake Up! Тебя преследует чувство будто ты существуешь, а не живешь? Тогда - просыпайся! Жизнь всегда можно переиграть, ведь всё вокруг