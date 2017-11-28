Фанатка получила от Katy Perry мячом в лицо

Видеозапись с концерта в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) опубликована на YouTube-канале ViralHog.

В клипе видно, как артистка исполняет песню Roar. Во время выступления танцоры из группы поддержки начали кидать в толпу большие надувные глаза, раскиданные по сцене. Один из них Перри пнула прямо в фанатку, на телефон которой сделано видео, пишет Lenta.ru. Мобильный вылетел из рук зрительницы, после чего запись прервалась.

«Мяч попал мне прямо в лицо и выбил телефон у меня из рук. Я была в таком шоке, что начала истерически смеяться», — рассказала девушка. По ее словам, она выложила ролик в Twitter, пост набрал более шести тысяч лайков и три тысячи репостов.