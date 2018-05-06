Джазовая певица Ханна Нортхедж найдена мертвой

Как пишет RG.ru со ссылкой на Daily Mail, тело женщины было обнаружено сегодня на мысе Бичи-Хед - на юге страны.

По уточнению газеты, артистка загадочно исчезла из роскошного пятизвездочного "Гранд-отеля" в Истборне, графство Сассекс. Предполагалось, что Ханна могла отправиться в Лондон. Где, соответственно, так и не появилась. После чего обеспокоенные родные певицы сообщили в полицию.



Ханна Нортхедж

Труп Нортхедж был найден под отвесной скалой. Сверх того никакие подробности неизвестны - правоохранители проводят расследование.

При этом очевидцы сообщают, что на месте инцидента видели некий автомобиль.

Нортхедж обучалась как классическая певица, работала в Королевской шотландской академии музыки и драмы. Имела степень магистра. Преподавала вокал. Выступала перед Тони Блэром и королевой.