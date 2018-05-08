Шнур написал стих про Вову в день инаугурации Путина

Текст музыкант опубликовал 7 мая в день инаугурации президента России Владимира Путина.
Вы не видели где Вова?
Вышел? Нет, как раз пришел!
Вова к нам вернулся снова,
Чтобы было хорошо!
Без него никак не можно!
Это факты, а не лесть!
Вкус теряется пирожных,
Если без него их съесть.
Всех изданий заголовки,
Затрубят на зависть Басте: «Если где-то нету Вовки,
Там случается несчастье!» Посмотрел на нас всех строго.
Вспыхнул свет паникадил.
Он вернулся! Слава Богу!
А точней — не уходил.
В последнем вышедшем альбоме группы «Ленинград», под названием «Всякое», одна из песен посвящена президенту России Владимиру Путину.
Комменты