Умер «отец южноафриканского джаза» Hugh Masekela

Последние десять лет жизни Масекела вел борьбу с раком.

Южноафриканский трубач, кларнетист, композитор и певец прославился в качестве автора песен в поддержку борьбы с апартеидом. Масекела начал карьеру музыканта в коллективе Jazz Epistles в 1950-х годах. В период особенно жесткой политики апартеида и гонений на местных джазовых музыкантов Месекела покинул страну.

Исполнитель много выступал в Великобритании и США, затем вернулся в Африку, где сотрудничал с исполнителями из ЮАР и других стран континента. Он основал международную музыкальную школу в Ботстване и вел благотворительную деятельность у себя на родине.

РИА Новости