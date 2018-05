Умер продюсер Мадонны Reggie Lucas

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на дочь музыканта Лизу Лукас.

Первый успех пришел к музыканту в возрасте 18 лет, когда джазовый музыкант Майлз Дэвис предложил молодому человеку присоединиться к ансамблю в качестве гитариста. Находясь в составе группы, Лукас встретил продюсера Джеймса Мчума, с которым начал вскоре сотрудничать, создавая треки для артистов. Так, за их совместную песню Never Knew Love Like This Before певица Стефани Миллс была удостоена «Грэмми».

В 1983 году Лукас стал сопродюсером дебютного альбома Мадонны, который включал такие хиты, как Lucky Star, Borderline и Burning Up.​

РБК