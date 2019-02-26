Алла Пугачева растрогала поклонников песней для дочки

Максим Галкин выложил видео, где Алла Пугачева поет для 5-летней Лизы за роялем, сочиняя буквально на ходу. Дочка нежно прижимается к руке примадонны, а потом и сама подхватывает знакомый мотив.
Поклонники разразились шквалом добрых слов.
- какие молодцы,так приятно!!!!
- Алла Борисовна, Вы классная!
- Как хорошо, что вы встретились, дети получились замечательные,да и вам отлично.
- Я балдею! Как я обожаю Аллу Борисовну!!! Как хочется, чтобы она была всегда в таком потрясающем настроении!!! Доча великолепна!!!
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