Алла Пугачева растрогала поклонников песней для дочки

Наверное, только сами супруги понимают, в каких отношениях они сейчас находятся. Сама Буланова заявляла о разводе с непутевым мужем в 2016 году, а известный футболист показывала штамп в паспорте о браке. Тем не менее, оба они появлялись довольно часто вместе - на праздниках, концертах и шоу. Но...