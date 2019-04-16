Ignes Fatui стал «Блуждающими огнями», и выпустил сферическую сказку

Презентация альбома уже состоялась 7 апреля в московском клубе Mezzo Forte. В альбом вошли 9 композиций в жанре рок, фолк-рок и нео-фолк.

Московская группа «Блуждающие огни» работает в жанре фолк-рок. За более чем 12 лет творческой деятельности музыканты выпустили 6 релизов и сыграли на десятках фестивалей. С момента выхода последнего альбома в группе произошли серьёзные перемены: латинское название Ignes Fatui заменен на русский вариант «Блуждающие огни», поменялся состав участников, группа зазвучала совсем по-новому.

Работая над альбомом «Северная сказка», мы разбирали каждую песню до мельчайших деталей, искали варианты, долго спорили, писали и переписывали материал. Когда музыка развивается и увлекает за собой, невозможно устоять на месте и не начать меняться вместе с ней. С каждой записанной композицией всё труднее было удерживать создаваемую музыку под стеклом привычного звучания группы. Эта идею мы положили в основу иллюстрации обложки: её центральный элемент – сфера, разбивающаяся на осколки под воздействием звуковой волны, - рассказали музыканты.

В альбом «Северная сказка» вошли как написанные прямо в студии песни, так и самые первые композиции, сочинённые ещё до образования группы. И даже то, что можно было услышать на концертах, на альбоме звучит совсем по-другому. Что осталось неизменным, так это разнообразие жанров: фолк-рок («Ведьмовская праздничная», «Колдуньи», «Золотые струны»), нео-фолк («Северная сказка»), рок («Не верить», «Ангел дорог»).

Но, несмотря на это, от альбома остаётся ощущение целостности, как будто читаешь книгу сказок с иллюстрациями. Внимательный слушатель найдёт общие стилистические приёмы и элементы в аранжировках, объединяющие такие разные, казалось бы, истории в единый сборник музыкальных сказок, - утверждается в пресс-релизе.