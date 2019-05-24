К 50-летию «Машина времени» сделала ремастеринг лучших песен

В юбилейное пятидисковое издание под лаконичным названием «50» вошли отремастерованные версии песен из разных периодов творческой деятельности коллектива. Среди них — «Костер», «За тех, кто в море», «Однажды мир прогнется под нас», «Дорога в небо», «Хрустальный город» и многие другие.

Intermedia напоминает: «Машина времени» масштабно празднует 50-летний юбилей — в феврале 2019 года стартовал праздничный тур, который продлится до декабря. Кроме того, в апреле вышла новая книга о группе, а также готовится киноальманах, вдохновленный песнями «Машины времени».



Машина Времени - 50