Madonna может выступить на «Евровидении-2019»

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Американская певица Мадонна может выступить на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве, организаторы ведут переговоры о ее выступлении на конкурсе в качестве приглашенной звезды.

Как стало известно Ynet, поп-звезда уже дала свое принципиальное согласие, однако сторонам пока не удается договориться относительно гонорара, передает РИА Новости.

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Из Израильской национальной телерадиовещательной корпорации "Кан", отвечающей за проведение "Евровидения", которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, сообщили, что в настоящий момент идет составление художественной программы мероприятия. Список приглашенных звезд, которые примут участие в шоу, также находится в стадии формирования.

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