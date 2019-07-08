Ушел из жизни трубач Герман Лукьянов

Об этом сообщает издание «Джаз.ру». Причины смерти музыканта пока раскрываются.

Прощание с Германом Лукьяновым состоится 10 июля в ритуальном зале при морге МЕДСИ. Место похорон пока не объявлено.



Герман Лукьянов

Герман Лукьянов и его ансамбль «Каданс» были одним из заметных лидеров советского джазового движения 1960-80-х гг. Лукьянов - флюгельгорнист, трубач, мастер игры на редких духовых инструментах, среди которых тенор-горн, альт-горн, цугфлейта и др. Они три года проучился на композиторском отделении Ленинградской консерватории в классе Вадима Салманова, в 1957 перевелся в Московскую государственную консерваторию, которую закончил в 1961 г. по классу композиции у Арама Хачатуряна. В качестве дипломной работы представил Концерт для трубы с оркестром.

В советское и российское время с успехом выступал за рубежом. За 60 лет творческой деятельности артист выпустил семь авторских альбомов. Дискография Лукьянова включает четыре винила, вышедшие на «Мелодии» с 1982 по 1989 годы - «Иванушка-дурачок» (запись 1981), «Путь к Олимпу» (запись 1983), «Какая снежная весна…» (1986) и «Знак блюза» (1988). Они были переизданы в 1999 году на двух CD, названных просто «Каданс I» и «Каданс II», лейблом Boheme Music.