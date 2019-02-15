Зимний фестиваль Башмета начался с юношества

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В Сочи стартовал XII Зимний международный фестиваль искусств п/р Юрия Башмета. Еще до официального открытия тут началась активная деятельность по всем направлениям.

В Зимнем театре Сочи свой гала-концерт сыграл Всероссийский юношеский симфонический оркестр, любимое детище Башмета. Свой первый концерт юношеский оркестр дал в 2012 году именно здесь, на сцене Зимнего сочинского театра. Сейчас оркестр активно концертирует по всему миру — пару дней назад он выступил в Берлине, например. Каждый год по всей стране ездят отборщики и лично Башмет, чтобы прослушать новых юных музыкантов для оркестра.

Юрий Башмет
Юрий Башмет

«Строго говоря, это ансамбль солистов. Потому что каждый из находящихся на сцене музыкантов в своем городе выиграл конкурс для того, чтобы попасть в этот оркестр, то есть он лучший. За эти годы мы объехали Россию, Европу, Азию (Китай, Корея, Сингапур)… Кое-кто из них не видел Петербург, но видел Женеву и Милан», - простуженным голосом представил свой оркестр Юрий Башмет.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр п/у Юрия Башмета
Всероссийский юношеский симфонический оркестр п/у Юрия Башмета

Символично, что юношеский оркестр начал с увертюры-фантазии Чайковского «Ромео и Джульетта», - именно в возрасте Ромео и Джульетты находятся сейчас почти все исполнители на сцене, что подметил Башмет. А гала-концертом названо так потому, что то и дело юные музыканты из оркестра выходили на сцену как солисты.

София Сафронова
София Сафронова

Нечасто звучащую Первую часть концертной симфонии Моцарта представили Варвара Петрова (гобой), София Сафронова (кларнет), Ирина Бысова (фагот) и Никита Янковский (валторна).

Александра Зверева
Александра Зверева

Затем свое переложение для флейты оркестром арии Ленского из оперы «Евгений Онегин» представила уже известная солистка оркестра Александра Зверева, - ныне студентка 3 курса московской консерватории и лауреат международных конкурсов. Трубач Александр Рублев эмоционально сыграл финал ми бемольного концерта Гайдна.

Александр Рублев
Александр Рублев

«Иногда нужно гвоздить, как выражаются музыканты, давать много звука в медных духовых. А легкие-то маленькие у них! Мы стараемся их не переутрудить, чтобы у них силы оставались».

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Камертоном прозвучал альт самого Юрия Башмета в ноктюрне ре минор Чайковского, с этим фирменным тягуче-размышляющем тембром. Дирижером оркестра в этот вечер на сцене был Клаудио Ванделли (Италия).

Клаудио Ванделли
Клаудио Ванделли

«Теперь две девушки, одна из Барнаула, другая из Екатеринбурга. Но теперь они обе учатся в Москве, и часто солируют с нами».

Снежана Пащенко и Валерия Абрамова
Снежана Пащенко и Валерия Абрамова

Снежана Пащенко и Валерия Абрамова
Снежана Пащенко и Валерия Абрамова

Скрипачки Снежана Пащенко и Валерия Абрамова страстно солировали в «Наварре» Сарасате, продемонстрировав весьма незаурядную для их возраста технику. Эффектно прозвучало Скерцо из Пятой симфонии Шостаковича, юношеский оркестр был тут слажен и чист.

Юлия Нелюбина и Элеонора Костина
Юлия Нелюбина и Элеонора Костина

Громкими аплодисментами встретила публика эффектную Концертную фантазию на популярные темы оперы «Кармен» Бизе-Лукьянова с солирующими двумя барабанщицами Юлией Нелюбиной и Элеонорой Костиной. «Да, это совсем неизвестное и непопулярное произведение», - иронически заметил Башмет.

Юрий Башмет
Юрий Башмет

В финале прозвучала концовка из той же Пятой симфонии Шостаковича.

Аплодисменты и цветы
Аплодисменты и цветы

«Мы сейчас были в Берлине, и давали интервью. Я думал, как немецким журналистам объяснить, что мы хорошие, а не плохие. Я им сказал — вы нам просто завидуете, что у нас есть Путин, а у вас его нет. И им ответ понравился».

Напомним, что существенная часть программы Зимнего фестиваля проводится на средства Фонда президентских грантов. Благодаря существенному гранту и поддержке правительства, удалось в этом году расширить программу Академии, в которой мастер-классы для юных музыкантов со всей России проводят ведущие российские и зарубежные педагоги. Занятия уже начались.

В фойе Зимнего театра представлено сразу две выставки. Одна показывает артефакты послевоенного искусства периода 1946-1956 года. Редкие фотографии и рукописи Шостаковича, Ахматовой, Прокофьева, Пастернака и других великих. Другая посвящена Госколлекции уникальных музыкальных инструментов, и демонстрирует изображения лучших инструментов коллекции, а также фото выступлений ведущих российских музыкантов на этих инструментах, в том числе самого Юрия Башмета, его «Солистов Москвы» и даже того самого Юношеского оркестра (им тоже дали Гварнери и Страдивари!).

Впереди — множество концертов, мастер-классов, спектаклей, перформансов, конференций и выставок.

Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ

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