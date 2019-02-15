Зимний фестиваль Башмета начался с юношества

В Зимнем театре Сочи свой гала-концерт сыграл Всероссийский юношеский симфонический оркестр, любимое детище Башмета. Свой первый концерт юношеский оркестр дал в 2012 году именно здесь, на сцене Зимнего сочинского театра. Сейчас оркестр активно концертирует по всему миру — пару дней назад он выступил в Берлине, например. Каждый год по всей стране ездят отборщики и лично Башмет, чтобы прослушать новых юных музыкантов для оркестра.



Юрий Башмет

«Строго говоря, это ансамбль солистов. Потому что каждый из находящихся на сцене музыкантов в своем городе выиграл конкурс для того, чтобы попасть в этот оркестр, то есть он лучший. За эти годы мы объехали Россию, Европу, Азию (Китай, Корея, Сингапур)… Кое-кто из них не видел Петербург, но видел Женеву и Милан», - простуженным голосом представил свой оркестр Юрий Башмет.



Всероссийский юношеский симфонический оркестр п/у Юрия Башмета

Символично, что юношеский оркестр начал с увертюры-фантазии Чайковского «Ромео и Джульетта», - именно в возрасте Ромео и Джульетты находятся сейчас почти все исполнители на сцене, что подметил Башмет. А гала-концертом названо так потому, что то и дело юные музыканты из оркестра выходили на сцену как солисты.



София Сафронова

Нечасто звучащую Первую часть концертной симфонии Моцарта представили Варвара Петрова (гобой), София Сафронова (кларнет), Ирина Бысова (фагот) и Никита Янковский (валторна).



Александра Зверева

Затем свое переложение для флейты оркестром арии Ленского из оперы «Евгений Онегин» представила уже известная солистка оркестра Александра Зверева, - ныне студентка 3 курса московской консерватории и лауреат международных конкурсов. Трубач Александр Рублев эмоционально сыграл финал ми бемольного концерта Гайдна.



Александр Рублев

«Иногда нужно гвоздить, как выражаются музыканты, давать много звука в медных духовых. А легкие-то маленькие у них! Мы стараемся их не переутрудить, чтобы у них силы оставались».



Юрий Башмет

Камертоном прозвучал альт самого Юрия Башмета в ноктюрне ре минор Чайковского, с этим фирменным тягуче-размышляющем тембром. Дирижером оркестра в этот вечер на сцене был Клаудио Ванделли (Италия).



Клаудио Ванделли

«Теперь две девушки, одна из Барнаула, другая из Екатеринбурга. Но теперь они обе учатся в Москве, и часто солируют с нами».



Снежана Пащенко и Валерия Абрамова



Снежана Пащенко и Валерия Абрамова

Скрипачки Снежана Пащенко и Валерия Абрамова страстно солировали в «Наварре» Сарасате, продемонстрировав весьма незаурядную для их возраста технику. Эффектно прозвучало Скерцо из Пятой симфонии Шостаковича, юношеский оркестр был тут слажен и чист.



Юлия Нелюбина и Элеонора Костина

Громкими аплодисментами встретила публика эффектную Концертную фантазию на популярные темы оперы «Кармен» Бизе-Лукьянова с солирующими двумя барабанщицами Юлией Нелюбиной и Элеонорой Костиной. «Да, это совсем неизвестное и непопулярное произведение», - иронически заметил Башмет.



Юрий Башмет

В финале прозвучала концовка из той же Пятой симфонии Шостаковича.



Аплодисменты и цветы

«Мы сейчас были в Берлине, и давали интервью. Я думал, как немецким журналистам объяснить, что мы хорошие, а не плохие. Я им сказал — вы нам просто завидуете, что у нас есть Путин, а у вас его нет. И им ответ понравился».

Напомним, что существенная часть программы Зимнего фестиваля проводится на средства Фонда президентских грантов. Благодаря существенному гранту и поддержке правительства, удалось в этом году расширить программу Академии, в которой мастер-классы для юных музыкантов со всей России проводят ведущие российские и зарубежные педагоги. Занятия уже начались.

В фойе Зимнего театра представлено сразу две выставки. Одна показывает артефакты послевоенного искусства периода 1946-1956 года. Редкие фотографии и рукописи Шостаковича, Ахматовой, Прокофьева, Пастернака и других великих. Другая посвящена Госколлекции уникальных музыкальных инструментов, и демонстрирует изображения лучших инструментов коллекции, а также фото выступлений ведущих российских музыкантов на этих инструментах, в том числе самого Юрия Башмета, его «Солистов Москвы» и даже того самого Юношеского оркестра (им тоже дали Гварнери и Страдивари!).

Впереди — множество концертов, мастер-классов, спектаклей, перформансов, конференций и выставок.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ