Знаменитая джазовая певица Diane Schuur выступила в России

Это не первый приезд Дайан Шуур в Россию, но каждый из них заставляет сердца многих джазовых меломанов неровно биться. Это та самая слепая Дайан-Дидлз, которая много лет пела в оркестре Каунта Бейси, записывалась с Би Би Кингом, получила два «Грэмми» за сольный альбом Timeless (1986) и Diane Schuur&the Count Basie Orchestra (1987, - он оставался номером один в чартах Billboard Jazz в течение 33 недель!). И еще трижды номинировалась на «Грэмми», в том числе дважды как поп-исполнительница.

История Дайан во многом схожа с историей Стиви Уандера — оба ослепли в раннем детстве, но неистовая любовь к музыке преодолела все преграды. Училась играть на пианино на слух, и заслушивалась песнями Сары Воэн и Дины Вашингтон. Уже вскоре Диззи Гилеспи, услышав ее в составе оркестра Energy Force, приглашает ее петь на джаз-фестивале в Монтерее. Она трижды пела в Белом доме при президентах Рейгане и Клинтоне. В 1988 году Фрэнк Синатра пригласил петь ее на своем благотворительном концерте, продюсируемом Квинси Джонсом.

Несмотря на слепоту, ее фортепианная техника до сих пор восхищает своей филигранностью и будто небрежной легкостью. Она жонглирует жанрами и стилями, иногда внутри 8 тактов дважды-трижды, она умеет делать праздник как истинная шоувумен. И ее интерпретации классических джазовых стандартов интересны настолько, насколько она вкладывает в них саму себя, это не похоже ни на что.

В Россию она прилетела со скромным, но высокопрофессиональным составом: сакс, контрабас и барабаны. И этого вполне достаточно. Музыканты взрослые, вышколенные, и обладают невероятным чутьем слышать Дайан. Она даже не дирижирует ими, они все понимают интуитивно. Прозвучали хорошо известные стандарты, в том числе из того самого Diane Schuur&the Count Basie Orchestra.

Специалитетом стали «Подмосковные вечера», спетые на английском и приправленные словами Sochi Night. Баллада в поп-стиле с хрустким басом и задумчивым тенор-саксофоном, под бесконечные задумчивые арпеджио Шуур.

Завершила концерт она тоже непривычно для джазовых звезд. Спела битловскую Let It Be, заставив петь с ней весь зал.

Гуру КЕН

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ