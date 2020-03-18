«Би-2» сыграют в онлайн-кинотеатре

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе.

На музыкантов можно будет бесплатно посмотреть 20-го марта на сайте онлайн-кинотеатра. Шоу начнется в 19:00 (по московскому времени).

"Би-2" исполнят песни, которые вошли в программу тура NewBest, а также они пообщаются со зрителями.

Все желающие могут оставить свои вопросы в официальной группе онлайн-кинотеатра ВКонтакте. Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выберут наиболее интересные из них, а авторы лучших получат в подарок подписку на три месяца или год.

По информации пресс-службы, "участники группы призывают беречь себя и своих близких и соблюдать меры по предотвращению заболевания".