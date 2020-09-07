Дмитрий Аблогин в Варшаве. Исторические рояли

Наибольшее внимание и публики, и музыкальной прессы привлёк клавирабенд Дмитрия Аблогина 23 августа в Концертном зале Варшавской филармонии. Вот уже несколько лет Д. Аблогин специализируется на игре на исторических роялях. В рамках фестиваля это был единственный сольный концерт, вся программа которого была исполнена на исторических инструментах.



Дмитрий Аблогин

В неё вошли:

Феликс Мендельсон — Andante cantabile e Presto agitato (MWV U 141): Фредерик Шопен — Этюд до-диез минор ор. 25 № 7,

‑ Ноктюрн ре-бемоль мажор ор. 27 № 2

‑ Полонез-фантазия ля-бемоль мажор ор. 61

— на оригинальном рояле марки «Эрар» (Erard) выпуска 1858 года.

Людвиг ван Бетховен — 33 вариации на тему вальса Диабелли ор. 120

БИС – Рондо до мажор ор. 51

— на копии рояля мастера Буххольца (Buchholtz) (оригинал 1825 года), сделанной американским мастером Полом МакНалти.



Дмитрий Аблогин

Д. Аблогин репетировал на этих исторических роялях в течение двух дней. На вопрос, чем различаются эти рояли, пианист ответил:

«Во- первых, между ними более тридцати лет разницы, а тогда инструменты очень быстро менялись и развивались. Так что форма, размеры, эстетика у них совсем разная. Во-вторых, у Буххольца венская механика, типичная для двадцатых годов XIX века. Более ясное и прозрачное звучание, более лёгкая клавиатура. Поэтому по ощущениям он похож на инструменты Графа, на которых играл и сам Бетховен. Конкретно этот рояль сделан по заказу Института им. Шопена. Мастер работал над ним около десяти лет. У Эрара английская механика, более тяжёлые клавиши и их количественно больше. У него более певучий, протяжный звук».



Дмитрий Аблогин

Исполнение всей программы было отмечено безупречным вкусом. Стилистически Аблогин очень точен. Это нагляднее всего в таких немонографических программах, как эта. Насколько по-разному звучит его рояль в Мендельсоне и в Шопене! Эту пьесу Мендельсона я вообще слышал впервые. Её исполнение — одна из несомненных удач пианиста.

Шопен у Дмитрия Аблогина элегантен своим аскетизмом в выборе фортепианных красок: внешней красивости здесь нет. Некоторые украшения он добавил от себя, но стилистически корректно. Шопен вполне допускает введение мелизмов, не помеченных в тексте. Ведь он был концертирующий пианист-виртуоз, и какие-то украшения, импровизированные им на выступлениях, не были внесены в изданный текст.

Возможность добавлять украшения обусловлена скорее эстетикой того времени, берущей начало в старой оперной традиции, когда солисты добавляли украшения и колоратуры при повторе музыкального материала... В случае с Шопеном надо быть вдвойне осторожным: например, когда Лист играл сочинения Шопена в присутствии автора и добавлял что-то от себя, Шопен настойчиво просил его играть «как написано»

Самым сильным впечатлением концерта стали бетховенские вариации на тему вальса Диабелли. Каждая прозвучала великолепно в любом смысле — и в техническом, а главное, в музыкальном. Но даже на этом блестящем фоне нельзя не отметить четыре финальные вариации. Это было восхитительно! Публика раз пять вызывала Дмитрия Аблогина на поклоны, после которых на бис он блестяще и изыскано сыграл бетховенское Рондо до мажор ор. 51. И после биса публика еще несколько раз вызвала пианиста на эстраду.



Дмитрий Аблогин

После выступления Дмитрий Аблогин получил приглашение дать сольный концерт на родине Шопена в Желязовой Воле. Программа составлена только из сочинений Шопена и исполнена на антикварном рояле «Эрар» 1835 года выпуска.

На 24 октября запланирован концерт в Москве, в Галерее Нико, в котором Д. Аблогин исполнит «33 вариации на тему вальса Диабелли» Бетховена.

Владимир ОЙВИН