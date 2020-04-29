Музыкальная индустрия не включена в системообразующие

Как отмечают «Известия», в список не были включены представители музыкальной индустрии, хотя об этом Минэкономразвития просило и Минкультуры, и Российский музыкальный союз (РМС). В начале апреля председатель правления РМС Андрей Кричевский, композитор Эдуард Артемьев, альтист и дирижер Юрий Башмет и председатель правления Национальной федерации производителей фонограмм Александр Блинов предложили снизить фискальную нагрузку на авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм на фоне кризиса.

— Это катастрофа для индустрии, для людей и компаний, которые фактически остались без работы и дохода, — охарактеризовал ситуацию председатель правления Национальной федерации производителей фонограмм, генеральный директор музыкального лейбла Warner Music Russia Александр Блинов.

По словам члена авторского совета Российского авторского общества, генерального директора «Юниверсал Мьюзик Паблишинг» Дмитрия Коннова (на фото), его компания перешла к работе с цифровыми платформами и уже много лет обеспечивает себя сама.

— Единственное, о чем бы мы хотели попросить, это снижение, а желательно и обнуление НДС, — отметил он. — Сейчас это позволит, во-первых, сохранить трудовые коллективы, во-вторых, поддержать музыкантов, у которых контент стремительно, буквально за две недели, превратился в единственный источник дохода на фоне запрета массовых мероприятий.

Коннов подчеркнул, что его компания не стремится вставать в очередь за государственными деньгами. Власти можно было бы попросить лишь о более человеческой системе налогообложения.

— Давайте как минимум начнем с решения вопроса об НДС, — предложил Коннов. — Еще было бы, конечно, хорошо рассмотреть возможность снижения выплат социальных налогов для компаний, вложившихся в создание творческих коллективов. Именно налоговое бремя не даст нам как представителям малого и среднего бизнеса развиваться после окончания пандемии.

В том, что участники музыкального рынка остро нуждаются в помощи со стороны государства, уверен и генеральный директор «Национального музыкального издательства» Дмитрий Майко.

— Да, музыкальной индустрии нужна такая поддержка, — заявил он. — Более того, мы такую информацию подавали и по своей компании и также хотим, чтобы она была внесена в перечень.

Новость о том, что в перечень системообразующих организаций не попали представители музыкальной индустрии, вызвала большое сожаление у генерального директора Первого музыкального издательства Марии Опариной. По ее словам, киноиндустрия у всех на слуху, а положение дел на музыкальном рынке освещается мало. Из-за этого кажется, что он представлен всего несколькими ключевыми персонами.

— На самом же деле музыкальный рынок — это тысячи авторов и правообладателей, представленных физическими лицами, которые будут, по сути, лишены дохода, — объяснила Опарина. — Это отличает нас от киноиндустрии, где объем привлекаемых физических лиц значительно меньше. Мы прежде всего обеспечиваем доход большому количеству российских авторов. Отсутствие организаций музыкальной индустрии в перечне, конечно, ужасает.

По мнению главы звукозаписывающей компании Effective Records, члена ревизионной комиссии РАО Кирилла Лупиноса, список необходимо дополнить ключевыми игроками музыкального рынка России. Критерием отбора может служить занимаемая доля музыкального рынка, а именно радиодоля и доля в официальных чартах страны — Tophit, Apple Top 100, iTunes Top 100, Vk.com Top 100, Yandex Music Top 100. Также в перечень, по его мнению, должны попасть продюсерские центры, которые осуществляют менеджмент топ-50 артистов по жанру. Без музыкальных компаний киноиндустрия потеряет доступ к аудиоконтенту, актуальному для аудитории, считает эксперт. В результате потенциальным зрителям будут интересны не новые, а старые киноленты с культовыми саундтреками и ассоциируемыми артистами. Он привел в пример обе части «Брата» и «Бумера», а также «Ночной дозор», которые фактически промоутировались в том числе за счет удачно сформированных саундтреков и интегрированных в фильмы артистов.

— Минэкономразвития, с моей точки зрения, категорически ошибается, расписываясь в неполной компетенции и понимании ситуации в отрасли, — говорит Лупинос. — Надеюсь на то, что ответственные лица всё же прислушаются к голосу музыкальной индустрии и поддержат ее в сложное для всех время. Речь не идет о каких-то дотациях или кредитах. Речь может идти о помощи в виде налоговых каникул на время карантина и различного рода режимов ограничений, особенно невозможности проводить и посещать мероприятия, торговые комплексы и кафе, которые платят в общества по управлению авторскими правами взносы и отчисления, в дальнейшем начисляемые авторам и исполнителям.

С точки зрения менеджмента артистов, Кирилл Лупинос хотел бы попросить государство проводить собственные мероприятия в условиях карантина и ограничений за счет бюджета, которые бы позволяли артистам получать хотя бы какие-то гонорары и выступать для аудитории в онлайн-режиме в виде трансляций. С одной стороны, это помогло бы артистам пережить непростое время и сохранить аудитории. С другой — предоставить возможность аудитории получить необходимые эмоции и доступ к развлечению, которое в сложное время действительно спасает людей от депрессивных мыслей. Минэкономразвития могло бы изучить этот вопрос с точки зрения социального фактора, считает эксперт.